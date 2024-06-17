参考　ZEONIC FRONT 機動戦士ガンダム0079

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商品詳細
中古品です。傷や汚れなどがありますので、神経質な方の購入はご遠慮ください。リサイクル品を使用した簡易包装にて発送予定です。動作確認は行なっておりますが、商品お受け取り後、不備があった場合、評価される前に、必ずコメントを下さい。返品対応、キャンセルができなくなるためです。お手数ですがよろしくお願いいたします。※確認は素人が行っているため、汚れ等の見落としはご容赦ください。※ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。「ZEONICFRONT機動戦士ガンダム0079」定価:￥6800#ゲーム#シミュレーション#PlayStation2#PlayStation_2#Other
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