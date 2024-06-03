CF12 輪島塗 秋草鈴虫金蒔絵黒塗銘々木皿 五客 木製茶懐石道具会席宴席 夏秋

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☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「輪島塗秋草鈴虫金蒔絵黒塗銘々木皿五客」輪島が誇る上質な塗りの木皿でございます。鈴虫や秋草の繊細な蒔絵が見込みから側面にかけ施され華を添えております。【寸法】直径約11.9cm高さ約3.4cm※若干の誤差や個体差はご了承願います【状態】経年によるスレキズ等のやや使用感はありますが、目立つダメージなく良好でございます。一客底にアタリ傷(漆の小カケ)がございます。写真にてご確認をお願い致します。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#銘々皿#小皿#小鉢#酒器#盃#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#木製#漆器#漆芸#黒塗#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#20k503g5k103g