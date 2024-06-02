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PS5本体 プレイステーション5 CFI-1200A ディスクドライブ搭載モデル
商品番号 V22095864451
商品名

PS5本体 プレイステーション5 CFI-1200A ディスクドライブ搭載モデル
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 19,799 円
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商品詳細

A1N93コメントなし即購入大丈夫です！PS5本体プレイステーション5CFI-1200A01ディスクドライブ搭載モデル＊動作確認済み＊付属品完備＊箱付き画像のものが全てになります。全体的にキレイな状態ですが、中古品になりますので使用に伴うヨゴレやダメージ等ご了承下さい。神経質な方はご遠慮ください。※すり替え防止のため返品や交換等はお受け出来かねます。PlayStation5プレステ5#PS5
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