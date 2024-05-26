プレイステーション5

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商品詳細
「PlayStation5CFI-1100A01」ディスクドライブ搭載の通常版です。付属品全て揃っております。即購入可の早い者勝ちです同梱物・PS5本体・電源ケーブル・HDMIケーブル・純正コントローラー・コントローラー充電ケーブル・ベース・説明書・箱特に目立った傷はございませんが、神経質な方はご遠慮ください。動作確認済みです。すり替え防止のため、返品返金は対応しておりません。#ps5#PS5#プレステ5#プレイステーション#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/voiceless432859.html
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