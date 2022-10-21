バイオハザード RE:4 コレクターズエディション

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PS5バイオハザードRE:4コレクターズエディションになります。状態：サントラ未開封・ソフト開封済み・シリアルコード使用済・フィギュア開封済み目立った汚れなどはありませんが、あくまでも中古品である事をご了承の上でご購入ください。即購入歓迎。