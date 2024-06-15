✨大友克洋　AKIRA 全巻 6巻セット✨

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✨大友克洋AKIRA全巻6巻セット✨2,3,4,5,巻は初版、1,6巻は2版です。全体的に綺麗な状態ですが、1984年~1993年の、かなり前の作品なので経年劣化ございます。気になる方はご遠慮下さい。4券のカバー上右が約1cm破れていますが、中身は綺麗な状態。写真で確認お願い致します。