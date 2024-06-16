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商品詳細
山下智久さんが初めて出した写真集です。DVDもついてます。通電してません。タイトルはCIRCLE本屋さんで予約をして購入しました。定価は一万円でした。私事ですが購入する前に山Pを卒業してしまいました。この写真集は豪華版を購入しました。中身を確認する為、さわりましたが未使用新品です。宜しくお願い致します。かなり、お値下げしました！！チャンスですよ★★★★★
http://narcologia.ru/goods/choice729285.html
http://narcologia.ru/goods/procurement691533.html
http://narcologia.ru/goods/passionate219513.html
山下智久写真集豪華版
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