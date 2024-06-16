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山下智久写真集豪華版
商品番号 K16546852103
商品名

山下智久写真集豪華版
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山下智久さんが初めて出した写真集です。DVDもついてます。通電してません。タイトルはCIRCLE本屋さんで予約をして購入しました。定価は一万円でした。私事ですが購入する前に山Pを卒業してしまいました。この写真集は豪華版を購入しました。中身を確認する為、さわりましたが未使用新品です。宜しくお願い致します。かなり、お値下げしました！！チャンスですよ★★★★★
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