調理師専門学校時代に奥田シェフから直筆のサインを書いていただき購入致しました。学校の応接室で対面で直接本にサインを頂きましたが、奥田シェフが本当に書いたという証明はできません。黒いところは出品者の名前が書いてありますので出品段階では伏せさせていただきます。(ケータイでの加工になります。実際に塗りつぶしてはおりません。)表表紙に若干の染みのような汚れがあります。即購入可能値段交渉可パスタ料理本



パスタの新しいゆで方 ゆで論 | 奥田政行, 小暮満寿雄 |本 | 通販 | Amazon



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