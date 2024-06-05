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ゆで論
商品番号 L51453031479
商品名

ゆで論
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,480 円
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商品詳細

調理師専門学校時代に奥田シェフから直筆のサインを書いていただき購入致しました。学校の応接室で対面で直接本にサインを頂きましたが、奥田シェフが本当に書いたという証明はできません。黒いところは出品者の名前が書いてありますので出品段階では伏せさせていただきます。(ケータイでの加工になります。実際に塗りつぶしてはおりません。)表表紙に若干の染みのような汚れがあります。即購入可能値段交渉可パスタ料理本
http://narcologia.ru/goods/assessor345803.html
http://narcologia.ru/goods/pompous957223.html
http://narcologia.ru/goods/septet157219.html

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