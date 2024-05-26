SONY ソニー PS4 プレイステーション4 ジェットブラック 500GB

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PlayStation®4ジェット・ブラック500GBCUH-1100●商品SONYPS4CHU-1100AB01500GBジェットブラック本体一式セット動作確認済み初期化済み●状態鏡面部分に細かいスレありますが大きな傷はありません艶消し部分に薄いスリキズがあります。写真でご確認ください。全体的に特にひどいキズやヨゴレやひび割れ等はございません気になる箇所などあればお気軽にご質問ください動作確認済みですが、中古品であることをご理解いただける方にお譲りしたいです●内容・PS4本体・ワイヤレスコントローラーデュアルショック4・HDMIケーブル・コントローラー充電用USBケーブル・電源コード※取説無し、箱なし、モノラルヘッドセットなしソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥39980