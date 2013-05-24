【初版】ジ・アート『もののけ姫』

【TheArtofThePrincessMONONOKE】アニメージュ編集部スタジオジブリ作品、もののけ姫のA4版アート関連書籍(初版)です。ダンボールに入れて自宅保管しておりました。帯に一部破れがあります。(参照：写真4枚目)その他、特筆すべき大きなダメージはないように見られますが、神経質な方はご遠慮ください。あくまで中古品であることをご理解のうえ、お取引いただきますよう、お願いいたします。※以下、ネット情報引用————————————224ページ寸法‎21.2x1.8x29.7cmスタジオジブリ宮崎駿監督映画ファン必携!人を寄せつけぬ深い神々の森、鉄を作る城砦の如きタタラ場…。イメージボード、ストーリーボード、美術ボード、背景画、本編フィルムなどで構成された、映画「もののけ姫」の映像美術の集大成。宮崎駿監督が書いた詩、クライマックスシーンのためのレイアウト、デジタル映像スタッフによるCGカットの技術解説制作デスクによる、約三年にわたる映画づくりの悪戦苦闘を記した制作日誌なども収められている。◆目次◆詩/宮崎駿荒ぶる神々と人間との戦い/宮崎駿THEARTOFThePrincessMONONOKEタタリ神の呪い製鉄集団タタラシシ神の棲む森人と神獣の攻防CGデジタル映像のすべて宮崎駿レイアウト集制作日誌スタッフ/キャスト



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