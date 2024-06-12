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【絶版】季刊ジャズ批評別冊の愛蔵版2冊セット!!
商品番号 B23728591029
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【絶版】季刊ジャズ批評別冊の愛蔵版2冊セット!!
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

季刊ジャズ批評別冊の愛蔵版2冊セットです。プレスティッジ・ブック（1996年）リヴァーサイド・ブック（1997年）レコードブーム再燃の今、いかがでしょうか。古い本なのでそれなりの経年劣化ありますので、神経質な方はご遠慮ください。#ジャズガイドブック#jazz#リバーサイド
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