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コナミ　ファミコン用ソフト　悪魔城伝説
商品番号 L33822126636
商品名

コナミ　ファミコン用ソフト　悪魔城伝説
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 7,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コナミ　ファミリーコンピュータ用ソフト悪魔城伝説箱、説明書、広告付き悪魔城ドラキュラシリーズの3作目にしてシリーズ最高峰の呼び声も高い悪魔城伝説です中古での購入のため箱の擦れがありますが暗所保管をしていましたので色褪せはほとんど無いと思います。歯応えのあるアクションゲームに飢えている貴方に是非！
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