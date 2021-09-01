ファミコン がんばれゴエモン からくり道中 新品未開封 極美品 ...

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コレクションとして自宅保管しておりました。購入してから包装フィルムに包まれたままの状態で保管しておりましたので状態はとても綺麗です。画像でご確認下さい。今ではこれほどの綺麗な状態ではとても貴重な品かと思います。ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。