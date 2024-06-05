【送料込み☆】美品Microsoft Xbox One S 500GB

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商品詳細
【送料込み☆】匿名配送♪MicrosoftXboxOneS500GB完動マイクロソフト エックスボックス ワン エス⭐︎即購入可能、即日発送⭐︎color:WHITE白ゲーム機本体種類:XboxOneポータブル・据置タイプ:据置タイプ本体コントローラー電源ケーブルHDMIケーブル写真掲載品が全てです。完全動作品です。工場出荷時の状態にリセット済みです☆使用回数3回です。自宅保管品であることをご確認の上ご購入ください。☆非喫煙環境☆除菌シートで拭き上げプチプチに包み、緩衝材をつめてダンボール配送いたします。お気軽にコメントください♪
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