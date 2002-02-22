(英語版)サイレントヒル2 3 HDリマスター

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サイレントヒル HD エディション - PS3



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※値引き不可です。（コメントは返しません）※動作確認済。日本語字幕はありません出品、発送前に動作確認しており、起動できない商品は発送しないので、読み込めない等のクレームは対応しません。ご理解のある方のみご購入下さいませ。古い品ですので、状態に神経質な方やコミュニケーションを取れない方はご遠慮下さいませ。よろしくお願いします(__)