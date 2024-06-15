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商品詳細
スタディング税理士講座 冊子版オプション（簿財2科目2023年版）商品内容▪︎トレーニング(1)〜(6)▪︎テーマ別演習(1)〜(6)▪︎実力テスト簿記論 第1回〜第5回▪︎実力テスト財務諸表論 第1回〜第5回2023年版の商品です。商品の状態はトレーニング(1)54ページまで鉛筆で書き込みがありましたが、消しゴムで消しましたので書き込みの出来る状態です。その他は全て新品です。定価¥28,380(税込)#資格#2023年度#検定#税理士講座#冊子版オプション#簿財2科目#スタディング
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