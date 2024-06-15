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スタディング税理士講座　冊子版オプション（簿財2科目2023年版）
商品番号 X77184095245
商品名

スタディング税理士講座　冊子版オプション（簿財2科目2023年版）
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スタディング税理士講座　冊子版オプション（簿財2科目2023年版）商品内容▪︎トレーニング(1)〜(6)▪︎テーマ別演習(1)〜(6)▪︎実力テスト簿記論　第1回〜第5回▪︎実力テスト財務諸表論　第1回〜第5回2023年版の商品です。商品の状態はトレーニング(1)54ページまで鉛筆で書き込みがありましたが、消しゴムで消しましたので書き込みの出来る状態です。その他は全て新品です。定価¥28,380(税込)#資格#2023年度#検定#税理士講座#冊子版オプション#簿財2科目#スタディング
http://narcologia.ru/goods/injure243467.html
http://narcologia.ru/goods/providence188194.html
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