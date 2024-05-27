特別出品 THE MAGIC OF A PEOPLE メキシコ 民藝 ジラード

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商品詳細
1968年にサンアントニオでおこなわれた、HemisFair'68のなかでAlexanderGirardにより監修された、TheMagicofaPeopleの展示内容がまとめられたもの。AlexanderGirardが収集した南米の民芸品を、CharlesandRayEamesが撮影した写真により数多く紹介しています。最近海外でもめっきり流通しなくなった名著です。通読に問題なく、時代を考慮すれば状態は良い方かと存じます。50年以上前の本です。神経質な方はお控えください。
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