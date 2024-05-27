BTS FC 継続特典 トレカ 星ホログラム テテ

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BTSWORLDTOURLOVEYOURSELF:SPEAKYOURSELFJAPANEDITIONの会場(ファンクラブブース)で継続をするとランダムで1枚もらえるキラキラ仕様のオリジナルフォトカードです!!星のホログラム☆⸒⸒✩︎テヒョン大切にとってありました(*´□︎`*)♡︎大きなダメージなどは見当たりませんが画像3〜6枚目のような初期難(電気の下でじっくり見るとわかるような縦横の線)がありますので気になる方は恐れ入りますがご遠慮ください。発送の際はスリーブ→ハードケース→水濡れ防止をし、ネコポス予定です‼︎✩︎即購入可能です✩︎#bts#継続トレカ#ホログラムトレカ#テテ#テヒョン#sys#fc限定#バンタン