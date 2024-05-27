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iz*oneフォトカードセット
商品番号 J76337871515
商品名

iz*oneフォトカードセット
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 4,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IZ*ONEのフォトカード韓国製品のため細かいキズスレ等あるかもしれません。なので些細な指紋やキズスレなど気にになる神経質な方はご遠慮ください。バラ売り⭕️⚠️3枚以上から購入可能です上記画像以外のフォトカードも出品してますので購入したい番号のフォトカードをコメントで教えてください。専用ページ作成します。3枚〜最低金額666円〜(希望金額提示して下さい。交渉します)人気メンバー(咲良、ウォニョン、チェウォン、ユンジン)や希少なカードは考慮して頂けるとありがたいです。1枚ずつスリーブに入れ纏めて硬質ケースに入れて防水対策します。即購入❌#IZONE#アイズワン#ウンビ　#宮脇咲良　#へウォン　#イェナ　#チェヨン　#チェウォン　#ミンジュ　#矢吹奈子　#本田仁美　#ユリ　#ユジン　#ウォニョン
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