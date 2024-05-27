心臓血管外科エクセレンス　弁膜症の手術

裁断済みです。そのため状態が悪いに設定しています。カバー端に折れはありますが、中身はとても綺麗です。製品説明→心臓血管外科医の手術技術の向上を主眼として手技のノウハウをまとめた全5冊シリーズ.従来の手術書とは一線を画し,真に役立つmasterofsurgeryの技を,簡潔な文章,手技のポイントを写真以上に表現するイラスト,重要な場面をコンパクトに編集したビデオで解説する.全国を代表する心臓外科医が編集・執筆を行い,手術画は心臓外科医が担当.本巻では,弁膜症の手術をまとめた.#大北裕#坂本喜三郎#高梨秀一郎#坂東興#夜久均定価:28600円



弁膜症の手術 (心臓血管外科手術エクセレンス)



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弁膜症の手術 2-



心臓血管外科手術基本手技 (心臓血管外科手術エクセレンス)



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