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SUGA ユンギ AgustD D-DAY 会場限定 入場特典 トレカ マスク
商品番号 Q16224711724
商品名

SUGA ユンギ AgustD D-DAY 会場限定 入場特典 トレカ マスク
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTS防弾少年団バンタンSUGAシュガユンギAgustDD-DAYinJAPAN入場特典セットSUGAユンギD-DAYTOURの入場特典セットです。BTSSUGA・ユンギ・AgustD『D-DAYJAPANTOUR』6/3来場者特典(ファンクラブ限定)トレカとマスク、公演記念のLUCKYDRAWQRコードのセットです。防水対策＋厚紙補強をしてメルカリ便で発送させていただきます。人気グループ···BTSグッズ種類···生写真
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