SUGA ユンギ AgustD D-DAY 会場限定 入場特典 トレカ マスク

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商品詳細
BTS防弾少年団バンタンSUGAシュガユンギAgustDD-DAYinJAPAN入場特典セットSUGAユンギD-DAYTOURの入場特典セットです。BTSSUGA・ユンギ・AgustD『D-DAYJAPANTOUR』6/3来場者特典(ファンクラブ限定)トレカとマスク、公演記念のLUCKYDRAWQRコードのセットです。防水対策＋厚紙補強をしてメルカリ便で発送させていただきます。人気グループ···BTSグッズ種類···生写真
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