xbox series x + arctic mx-4　ジャンク

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商品詳細
lgcxに繋いで全機能確認済みですが、ゲーム開始後1時間以内にファン全開、その後オーバーヒートで強制シャットダウン。裏蓋を開け、エアブロアーなどでヒートシンクを清掃後も同じなため、多分サーマルペーストの問題かと思います。これ以上の分解が面倒臭いため、やる気が出るまでの出品です。付属品は電源ケーブル、メンテナンス用に購入したサーマルペースト、外箱。コントローラーとhdmiケーブルは含まれないので確認お願いします。繰り返しますがジャンクなためノークレームノーリターンでお願いします。追記:サーマルペーストはarcticmx-4未開封です。
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