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プレイステーション5 デジタル・エディション CFI-1200B01
商品番号 F92368976666
商品名

プレイステーション5 デジタル・エディション CFI-1200B01
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 20,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「プレイステーション5デジタル・エディションCFI-1200B01」2023年2月に新品で購入後、Pcに移行しPs5をする時間が無い為、出品します。付属品すべて揃っております。本体、付属品いずれも状態良好ですが、あくまで中古品ですのでご理解のある方、ご検討ください。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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