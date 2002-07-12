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Riviera 約束の地リヴィエラ　ワンダースワン　WS
商品番号 I13671152162
商品名

Riviera 約束の地リヴィエラ　ワンダースワン　WS
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Riviera約束の地リヴィエラBANDAIバンダイ　SwanCrystalスワンクリスタル　WonderSwanColorワンダースワンカラー動作確認済みです。全体的に美品だと思いますが中古品ですので状態は写真にてご確認下さい。水濡れ防止、潰れ防止し段ボールboxに入れ発送致します。宜しくお願いします。
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