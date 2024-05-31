ZB1 ゼベワン BOYS PLANET パクゴヌク CGV トレカ

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商品詳細
ZB1ゼベワンBOYSPLANETパクゴヌクCGVトレカ代行を通して韓国の方から購入したものです。複数枚所持のため出品させて頂きます。本物の証拠として角の印刷や側面の凹凸の写真載せておりますのでぜひご覧下さい。［梱包］スリーブ・硬質ケース・防水対策［配送］＋200円で匿名配送可能です⭕️多少のお値下げでしたら可能です⭕️
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