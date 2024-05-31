■日本大歳時記■全5巻■講談社・カラー図説・座右版■春夏秋冬・新年■俳句・短歌

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商品詳細
■短歌・俳句・日本料理の参考に■ 日本大歳時記 全5巻 講談社 新品定価26600円■書籍本体は、美品です。 ケースには、色ヤケ等あります。 ※画像をご参照下さい。■送料込み#日本大歳時記#座右版#講談社#春夏秋冬#新年#俳句#短歌#和食#日本料理#歴史#伝統#文化
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