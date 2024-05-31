韓国ドラマクォン・サンウ「美しき野獣'06韓国〈2枚組〉」他　映画おまとめセット

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商品詳細
「美しき野獣('06韓国)〈2枚組〉」クォン・サンウ/ユ・ジテ/キム・ソンス定価:￥3990日本語吹き替えあり「コンセプト・オブ『美しき野獣』」クォン・サンウ/ユ・ジテ/キム・ソンス定価:￥7560ブックレット＋マウスパット＋フォルダーが付いています。「恋する神父コレクターズ版('04韓国)〈2枚組〉」クォン・サンウ/ハ・ジウォン/ホ・インム定価:￥5460日本語吹き替えなし豪華写真入りノートブックが付いています。「恋する神父」プレミアムメイキングDVD-BOXクォン・サンウ/ハ・ジウォン定価:￥5250豪華ブックレット＋ポストカード8枚が付いています。「悲しみよりもっと悲しい物語('09韓国)」クォン・サンウ/イ・ボヨン/イ・ボムス定価:￥3990日本語吹き替えあり「マルチュク青春通り('04韓国)」クォン・サンウ/ハン・ガイン/ユ・ハ定価:￥3990日本語吹き替えあり同い年の家庭教師2ディスク・エディション('02韓国)〈期間限定出荷・2枚組〉」クォン・サンウ/キム・ハヌル/キム・ギョンヒョン定価:￥5985日本語吹き替えあり再生確認済み。映像に問題はありませんでした。ディスクも綺麗です。中古品である事をご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します。バラ売りは不可です。
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