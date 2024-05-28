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熱応力　竹内洋一郎
商品番号 B17201219757
商品名

熱応力　竹内洋一郎
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カバーに少し汚れがありますが、パラパラめくった感じは中身は変色等なく、綺麗な状態です。中古で購入したものとなり、また、素人保管となりますので、神経質な方の購入はご遠慮ください。
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