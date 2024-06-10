宇宙一わかりやすいシリーズ　高校物理力学、化学、生物基礎

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宇宙一宇宙一わかりやすいシリーズの5冊です。宇宙一わかりやすい高校物理力学・波動宇宙一わかりやすい高校物理電磁気・熱・原子宇宙一わかりやすい高校化学 有機化学宇宙一わかりやすい高校物理理論化学宇宙一わかりやすい高校生物 生物基礎添付画像のように一部マーカーでラインが引いてある部分がございます。(生物基礎はほぼ未使用のためマーカーや文字の書き込みはありません。)5冊とも文字の書き込みはありません。あくまで中古品ですので新品をお求めの方はご遠慮下さい。分からないことがあれば、ご連絡ください！！「宇宙一わかりやすい高校物理力学・波動」為近和彦/鯉沼拓/水谷さるころ定価:￥1480#為近和彦#為近_和彦#鯉沼拓#鯉沼_拓#水谷さるころ#水谷_さるころ#本#自然／物理学です。