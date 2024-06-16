建築設計資料集成10巻セット　日本建築学会　丸善

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商品詳細
建築設計資料集成1〜10巻日本建築学会丸善①環境 定価:7,500円②物品 定価:8,000円③単位空間Ⅰ定価:9,000円④単位空間Ⅱ定価:9,500円⑤単位空間Ⅲ定価:9,000円⑥建築-生活 定価:8,500円⑦建築-文化 定価:9,800円⑧建築-産業 定価:9,800円⑨地域 定価:9,500円⑩技術 定価:9,800円長期間自宅保管しておりました。ケースに痛み等ありますが、中身の状態は良好です。どうぞ宜しくお願いいたします。#建築設計資料集成#日本建築学会#丸善#建築知識
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