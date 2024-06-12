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江戸川学園取手小学校　入試直前問題集
商品番号 P59271191684
商品名

江戸川学園取手小学校　入試直前問題集
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コピーして使用しましたので、書き込みはございません。コピーの際に生じた折れやシワはありますので、神経質な方はご購入をお控えください。自宅保管であることをご理解の上、ご購入いただきますようお願い致します。江戸川学園取手小学校の過去の出題問題を徹底分析！過去類似問題が収録されています。1冊の問題集に3回分のテストを収録しており、3回目のテストをDVDを見ながら受講頂けます。［セット内容］江戸川学園取手小学校受験直前対策シリーズ・入試直前問題集１・入試直前問題集２・入試直前問題集３・DVD3枚購入時の金額¥13,200
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