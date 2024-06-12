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青いバラの夢 フジコ・ヘミング画集
商品番号 H53384683795
商品名

青いバラの夢 フジコ・ヘミング画集
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,715 円
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商品詳細

「青いバラの夢フジコ・ヘミング画集」フジコ・ヘミング経年劣化による日焼け、キズ、折れ、汚れ、シミ等ある場合がございますが、通読には問題ございません。※写真にてご確認ください。■検品見落とし箇所につきましてご容赦ください。あくまでコンディションは中古品としてご理解をお願い致します。即購入OKです。セットにしている商品はバラ売りできかねます。・防水梱包上記を行って発送致します！送料込みの値段となっております。★発送方法★匿名配送を予定しております。予告なく配送会社を変える場合がございます。自宅保管している中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。#フジコ・ヘミング#本#芸術／絵画・彫刻
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