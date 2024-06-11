Dicon vol.10『BTS goes on!』JAPAN EDITION

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◇お支払確認後24時間以内に発送いたします◇◇即購入ＯＫです◇DiconVol.10『BTSgoeson!』JAPANEDITION光文社サイトより購入しました。新品・未開封品です。写真7枚目のように専用のダンボール箱に入れて発送させていただきます。●商品スペック366ページ(サイズ:220×285mm)●商品紹介2020年12月に全世界同時\u002610日間限定の完全予約で記録的大ヒットとなったBTS写真集『BTSgoeson!』のJAPANEDITIONがついに待望の発売!7人のキュート\u0026セクシーな表情を収めた写真の数々や、「過去、現在、未来」について語った貴重なインタビューを掲載。さらにJAPANEDITIONには「SPECIAL2ndBOOK」「オリジナル鉛筆セット」「3Dポップアップステッカー」「ハイクオリティ両面フォトカード」の4点の付録がつきます。●「DiconJAPANEDITION」内容①カバー、写真集本体、特典含めてすべて韓国語表記ではなく日本語表記に変更②オリジナルカバーに変更し、写真はDiconJAPANEDITION用に再編集③紙質を高級仕様に変更しハイクオリティな仕上がりを実現④未公開写真追加などの特典⑤オリジナルスリーブ仕様●特典内容①ライブ、アメリカ遠征など3つのコンセプトで7人に密着し、オン\u0026オフをあますところなく撮ったプレミアム写真で構成された132ページの特別BOOK②メンバーが立体3Dになる世界で唯一のステッカー③ハイクオリティ両面フォトカード④DiconのJAPANEDITIONのために特別に製作された高級仕様の鉛筆セット未開封品につき、初期不良等は対応できませんのでご了承ください。自宅保管・素人管理・海外製品である事をご理解の上、ご購入お願いいたします。★他にも多数出品しております。よろしければ下記リンクよりぜひご覧くださいませ。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ #ビレンダのすべての商品はこちら#ビレンダのBTS・BT21はこちら人気グループ...BTSグッズ種類...公式写真