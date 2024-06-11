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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。古いパイプとになります。個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。色、飴色と少しずつ色味も違い艶がありきれいな状態です。◾️汚れ・傷等 経年による汚れや擦れ等は画像にてご確認くださいませ。◾️サイズ長さ：約7.9cm重さ；約46g採寸は素人ということをご了承ください。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#鯨歯#パイプ#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#鹿の角#シカの角