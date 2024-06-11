【ジャンク品】　ゲームボーイカラー本体、ソフト

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商品詳細
動作確認出来て無いので、全てジャンク品と思ってください。写真に写ってるのが全てになります。購入後のキャンセル等はお受け出来ませんのでご了承ください。ゲームボーイカラー本体2個ゲームボーイソフト4個ゲームボーイアドバンスソフト2個
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