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【ジャンク品】　ゲームボーイカラー本体、ソフト
商品番号 Q11795936273
商品名

【ジャンク品】　ゲームボーイカラー本体、ソフト
ブランド名 ゲームボーイ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認出来て無いので、全てジャンク品と思ってください。写真に写ってるのが全てになります。購入後のキャンセル等はお受け出来ませんのでご了承ください。ゲームボーイカラー本体2個ゲームボーイソフト4個ゲームボーイアドバンスソフト2個
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