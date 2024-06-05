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千古窯　花丸絵　皆具　共箱　美品
商品番号 X89664831445
商品名

千古窯　花丸絵　皆具　共箱　美品
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用感のない皆具揃です。キズはなく新品同様です。サイズ水指　口径13cm　高さ18cm　胴径17cm建水　口径14.2cm　高さ8cm　　　　杓立　高さ18cm　蓋置高さ6cm　径6cm
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