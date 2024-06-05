ずっと真夜中でいいのに。　A2Z™︎ PAINTコーチジャケットXL

ずっと真夜中でいいのに。AtoZMUSEUMコラボコーチジャケットのXLサイズです。購入後から一度も封を開けずに保存しておりましたが、着用しないため出品いたします。▼梱包60サイズのダンボールに半分に折りたたんで入れさせていただきます。(写真4〜6枚目)お高い商品のため、宅急便で発送いたします。▼おまけ5周年記念のショップ袋をお付けいたします。(写真3〜6枚目)ショップ袋のみの購入は、申し訳ございませんがお断りさせていただきます。質問等ありましたらお気軽にどうぞ◡̈※写真撮影場所は、床ではなくテーブルの上です。



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