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ニンテンドー64 本体です。
商品番号 L58604537209
商品名

ニンテンドー64 本体です。
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みです。本体コントローラーACアダプターavケーブルおまけで動作確認で使用しましたスマブラとマリオゴルフをお付け致します。一通りの清掃はしてありますが落ちない汚れやキズがございます。美品をお求めの方や神経質な方はお控え頂いた方がよろしいかと思います。中古品とご理解いただける方のご検討をよろしくお願いいたします
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