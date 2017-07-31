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ストラップ/桑田佳祐/KUWATABAND/90年代
商品番号 T11455903572
商品名

ストラップ/桑田佳祐/KUWATABAND/90年代
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 12,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

98年頃に新品購入しました。86年から90年頃まで桑田佳祐さんが使用していたのと同タイプです。裏地は異なります。使用感あります。お値下げ交渉ご遠慮下さい。お取引宜しくお願い致します。#ギター#サザンオールスターズ
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