98年頃に新品購入しました。86年から90年頃まで桑田佳祐さんが使用していたのと同タイプです。裏地は異なります。使用感あります。お値下げ交渉ご遠慮下さい。お取引宜しくお願い致します。#ギター#サザンオールスターズ



ストラップ/桑田佳祐/KUWATABAND/90年代 豪華 14790円 www.acr-concept.com



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TOP OF THE POPS



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TOP OF THE POPS : 桑田佳祐 | HMV&BOOKS online - VICL-61006/7



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