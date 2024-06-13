

【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア



【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア



【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア



【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア



【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア



【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア



【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア



【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア



【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア



【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア



【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア



【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア



【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア



【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア



【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア 【ジェリー・ウエスト】NBAバスケットボール マクファーレン フィギュア

【超レア】NBAバスケットボールマクファーレンフィギュア ロサンゼルス レイカース・ジェリー・ウエストNBAのロゴマークにもなった伝説の選手ご覧頂きありがとうございます。値下げ交渉はコメントよりお気軽にどうぞ。出来る範囲で配慮致します。こちらは中古品となります、かなり古いものです、コレクション整理のため出品します。あまり詳しくないので名称やパーツの有無等間違いがあるかもしれません。画像にてご確認下さい。外観…多少のキズ汚れはあるかもしれませんが特に大きな問題はないと思います。画像にて確認して下さい。ネチネチ感…特に無いように思います。箱…ブリスターあります。あくまでも主観ですので感じ方には個人差があるかもしれませんのでご了承下さい。画像が全てです。現状渡しとなります。※乾電池が写っている場合はサイズの比較のためで同梱はしません。マニアではありませんので特別な管理はしておりません、自宅にて通常の暗所での長期保管品につき神経質な方はご遠慮下さい。また、経年劣化等あるかしもれないので、それを考慮した上でご検討下さい。発送は出来るだけ簡易包装とさせていただきます、ご協力お願いします。大量の場合個包装はいたしません、箱は梱包資材の一部と考えています、なので箱に特別神経質な方、こだわりのある方はご遠慮下さい。画像、説明文をよくご確認の上、ご理解ご了承頂ける方のみご購入お願いします。マイケル・ジョーダンのライバルたちです。