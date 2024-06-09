

出版図書のご案内（建築改修工事監理指針(上下巻）） 一般財団法人 ...



建築工事監理指針 令和元年版上巻、下巻 - その他



建築工事監理指針 上巻 令和４年版



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建築改修工事監理指針／下巻 令和元年版 | PBA 公共建築協会



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建築工事監理指針 上巻・下巻 | 新田建築設計室のブログ



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平成28年版 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）



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平成２２年度版 建築改修工事監理指針 下巻



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購入してから使用せずに本棚に保管していましたので状態はとても綺麗です。