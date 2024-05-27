ON \u0026 OFF LIVE TOUR 2016 DVD 曾我泰久 野村義男

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商品詳細
ON\u0026OFF曾我泰久・野村義男によるユニット2016.9.25横浜プレミアホールにて収録ディスクにややキズがあります再生時支障はありませんでした写真の物がお送りする物すべてとなります。DISC1(116分程)TAKEOFFとLOVEるジェネレーション涙のティーンエイジ・ブルースLOVEAGAINグローイングアップデイズ昨日まではFunnyBoyほんの少し汚れた空の下でいいんじゃない？虹ひみつありがとう君の歌浪漫幻夢（RomanticGame）OUTOFTHETIME死ぬまでRock'nRollREALMEYES!YES!!YES!!!のぞいてFeelMe.TouchMeHongKongBleusDOLLDance×3DISC2(42分程)TOURMOVIE(ツアードキュメント青森～仙台～名古屋～大阪～神戸～京都～浜松～東京～金沢～横浜)公演によっては衛藤浩一さんのゲスト出演シーンも収録されています。
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ON & OFF （曾我泰久＆野村義男）2016アンコールツアーが決定！ - YouTube
野村義男 of MIT Artists
曾我 泰久 - 曾我泰久 presents「野村義男 Birthday LIVE ～ GO!ROCK ...
ディスコグラフィー：曾我泰久オフィシャルページ
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