SEVENTEEN ジョシュア うちわ

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商品詳細
ジョシュアのうちわまとめ売りになります。FOLLOW以外は全て開封済みになります。特に目立った傷や汚れはありませんが、何度かライブで使用しております。2022年のケレンは1度開封しましたが使用はしておりません。2023年のCARATLANDは袋が少し破れています。即購入⭕️
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