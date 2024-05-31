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SEVENTEEN ジョシュア うちわ
商品番号 S59403690144
商品名

SEVENTEEN ジョシュア うちわ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョシュアのうちわまとめ売りになります。FOLLOW以外は全て開封済みになります。特に目立った傷や汚れはありませんが、何度かライブで使用しております。2022年のケレンは1度開封しましたが使用はしておりません。2023年のCARATLANDは袋が少し破れています。即購入⭕️
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