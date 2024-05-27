ドラえもん科学ワールド 6冊　社会ワールド2冊

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商品詳細
科学ワールド6冊・電気の不思議・宇宙の不思議・生物の源・海の不思議・人類進化の不思議・地球ね不思議・恐竜と失われた動物たち社会ワールド 2冊・日本と国際社会・憲法ってなんだろう藤子F・不二雄定価:￥850※中は落書き等なく比較的綺麗ですがカバーが折れている部分や擦れがあるものがあります。※1冊だけ記名していたのでできる限りで消していますが、うっすら残っています。（写真4〜6枚目）全てアルコールシートで拭いています。自宅保管ですのでご理解頂ける方よろしくお願いします！#藤子F・不二雄#藤子_F・不二雄#本#生活／諸芸・娯楽
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