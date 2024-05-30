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乙女のソーイングBOOK 手作りのロリータファッション 13
商品番号 O62611279267
商品名

乙女のソーイングBOOK 手作りのロリータファッション 13
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「乙女のソーイングBOOK手作りのロリータファッション13」実物大型紙付き中古品となります。通常使用に伴う細かなキズ、汚れ、ヨレ、折れ、ヤケ等ありますが通読には問題ございませんのでご安心ください。中古品である事を考慮の上ご購入お願いします。即購入okです。希少本につきプレミアム価格設定となっております。ご理解の上ご購入お願い致します。一点のみの希少品ですので早い物勝ちとなります。#送料無料#匿名発送対応可#人気商品#話題本#即購入可#即日発送#本#生活／諸芸・娯楽
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