プロレスフィギュア　アントニオ猪木　引退試合ver. 新日本プロレスリング

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商品詳細
SUPERSTARFIGURECOLLECTIONNo.30未開封品長期保管による、ブリスターや台紙の劣化はご了承ください。完璧をお求めの方や神経質な方は、ご購入をお控え下さい。即購入大歓迎です。是非興味のある方、よろしくお願い致します。#プロレス#全日本プロレス#新日本プロレス#UWF#PRIDE#リングス#パンクラス#高田道場#WWE#WCW#WWF#スポーツ#格闘技#フィギュア#アントニオ猪木◾️値下不可
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