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紺碧の艦隊 １〜20巻
商品番号 U50306978439
商品名

紺碧の艦隊 １〜20巻
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,055 円
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商品詳細

「紺碧の艦隊2(帝都初空襲)」荒巻義雄定価:-#荒巻義雄#荒巻_義雄#本#日本文学／小説・物語実家にて発見されたものです！綺麗なものからあまり綺麗でないものまであります。如何せん古い本なので、写真を見てご理解いただける方！！コメントいただければ、ある程度の値下げも考えておりますので、宜しくお願い致します！
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