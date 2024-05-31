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- 【美品】ポケモンカード フシギバナ 旧裏
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商品詳細
商品をご覧いただき、誠にありがとうございます！出品カードフシギバナ 旧裏出品の際はマグネット付きホールダーに入れてお送り致します。◆上記含め、その他の商品の状態は添付写真にてご確認お願いします。◆写真では判断できない傷などもあるかもしれないので、完美品をお求めの方、初期傷や細かな傷、へこみ等を気にされる方、神経質な方は購入ご遠慮下さい。◆誤発送防止の為、購入後に取引メッセージにて配送先を新たに指定する事はご遠慮ください。設定から元の住所の変更をお願いします。また、当方は元々指定されている配送先へ発送します。◆トラブル防止の為、プレイ用でお願いします。◆すり替え防止の為、返品はお受け出来ませんのでご了承ください。◆水濡れ対策、折れ対策をしてから郵送致します。管理番号:P49#ポケカ#旧裏#ポケモンカード
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