Switch本体　プロコン　sdカード　任天堂Switch 値下げ

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出品のキャンペーンがあったので値下げして再度出品しました。【内容物】Switch本体、ドック、有線接続コード、プロコントローラー、電源、64㎇のsdカード。Switch本体の画面が保護フィルム入ってあります。配送時も付けたままにしますので不要であればお剥がしください。【注意】画像2枚目のJoy-Con（赤）を単体で使う際のSL、SRボタンが動作しません。普段のSwitch本体に繋げての利用やテレビに移してプロコンを使う際は特に問題ありません。また中古になりますので一般的に使用感はあります。