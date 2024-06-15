ティム・バートンの世界 作品集

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商品詳細
2014年～2015年頃『ティム・バートンの世界』にて購入したものです。暗所にて保管しておりました。『バットマン』『シザーハンズ』『ナイトメア・ビフォア・クリスマス』等。表紙素材が布ですので、ホコリがつきやすい商品となっておりますが、可能な限り除去いたします。・簡易梱包(※折れ・水濡れ対策アリ)・匿名配送となります。即購入OKです('∀')#ティムバートン#ティムバートンの世界#画集
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